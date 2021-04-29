VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali için İtalya'ya gitti

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imocco Volley Conegliano takımıyla karşılaşacak VakıfBank, İtalya'ya gitti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, VakıfBank'ın 5. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için yola çıktığı duyuruldu.

Hareket öncesinde açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdür ve VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye adına oldukça önemli bir karşılaşma için yola çıktıklarını belirtti.

Güçlü bir rakiplerinin bulunduğunu hatırlatan Üstünsalih, "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 5. kez ülkemize getirmeye çalışacağız. Bu final, sadece bu sezonun değil, son iki sezonun finali niteliğinde. Dünyanın şu anda en iyi ve en formda iki takımı karşı karşıya gelecek. Güçlü bir rakibimiz var ama biz de kendi oyunumuzu oynadığımızda dünya üzerinde her takımı yenebilecek güçteyiz. Takımımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Oyuncularımız ve antrenörlerimiz gereğini yapıp kupayı kazanacaktır. Arkamızda 84 milyonun gücünü hissediyoruz. Herkesin dualarını ve desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler ise "Herkes üzerimizde bir baskı olduğunu düşünebilir ama ben bir sabırsızlık görüyorum. Bu maçı iki yıldır bekliyoruz. Bir an önce maç günü gelsin diye bekliyoruz. İnşallah 5. Şampiyonlar Ligi kupamızı alıp geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Guidetti: "Dünyanın en iyi iki takımı arasında harika bir final olacak"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başnatrenörü Giovanni Guidetti, dünyanın en iyi iki takımın karşı karşıya geleceğini dile getirdi.

Karşılaşma için çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Guidetti, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın ve hatta dünyanın en iyi iki takımı arasında harika bir final olacak. Onlara karşı oynayacak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Hazırız. Tabii biraz daha hazır olabilirdik ama nihayetinde tüm takım buradayız. Bu uğurda büyük çaba sarf eden herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Imoco gerçekten güçlü bir takım. Üst üste 63 maçtır kazanıyorlar ve buraya kadar çok zorlanmadılar. Biz de bir maç dışında çok fazla zorlukla karşılaşmadık. Imoco bizden biraz daha hazır diye düşünüyorum. Çünkü lig finalleri çok zorlu geçti ve onlara kıyasla biz, biraz daha uzun süredir yüksek seviyede maç oynamadık. Ancak tüm yüreğimizle mücadele için hazırız. En iyinin kim olduğunu anlamak için onlarla yüzleşmek istiyoruz."

Takım kaptanı Melis Gürkaynak da iki yıldır bu maçı beklediklerine değinerek, "Geçen sene pandemi nedeniyle oynayamadık. Çok uzun süredir heyecanla beklediğimiz bir maça gidiyoruz. İyi çalıştık. Şanssızlıklar yaşadık ama bu bizim için bir avantaj olacak. Hedefimiz 5. yıldızı almak. Dilerim Türkiye'ye zaferle dönebiliriz." diye konuştu.

Cansu Özbay ise final öncesinde çok heyecanlı olduklarını ve kazanmak için her şeylerini vereceklerini aktararak, "Tek bir maç oynayacağız, ölüm kalım maçı diyebiliriz. Çok iyi hazırlandık. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz çünkü rakibimiz dünyanın en iyi takımlarından birisi. Ama biz de onlardan biriyiz. Oraya gittiğimizde varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız ve 5. kupayı VakıfBank'a getirmek için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın Brezilyalı smaçörü Gabi de zor bir maça çıkacaklarına değinerek, "Elbette çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyız. Maça hazırlık sürecinde birtakım zorluklar da yaşadık. Çok zor bir final olacağını biliyoruz. Tek maç oynanacak ve harika bir takıma karşı oynayacağız. İyi çalıştık ve Verona'da yapacak bir işimiz ve tek bir hedefimiz var. Umuyorum ki VakıfBank'ın 5. kupasını alıp Türkiye'ye döneceğiz." şeklinde görüş belirtti.