VakıfBank, 5. Avrupa şampiyonluğu için yola çıktı - Son Dakika

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih"Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 5. kez ülkemize getirmeye çalışacağız. Takımımız bu güce sahiptir. Kızlarımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımı ile karşı karşıya gelecek. 1 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de AGSM Forum Verona'da oynanacak maç için sarı siyahlı kafile İtalya'ya hareket etti. Kafilede hedef, 5. Şampiyonlar Ligi zaferi.

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Genel Menajer Neslihan Demir Güler, Başantrenör Giovanni Guidetti, Kaptan Melis Gürkaynak ve oyuncular Cansu Özbay ile Gabi Guimaraes, yolculuk öncesinde açıklamalarda bulundu.

Abdi Serdar Üstünsalih: "Kızlarımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz"

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, İtalya uçuşu öncesi İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sadece VakıfBank için değil, ülkemiz için de oldukça önemli bir final maçı için yola çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 5. kez ülkemize getirmeye çalışacağız. Bu final, sadece bu sezonun değil, son iki sezonun finali niteliğinde. Dünyanın şu anda en iyi ve en formda iki takımı karşı karşıya gelecek. Güçlü bir rakibimiz var ama biz de kendi oyunumuzu oynadığımızda dünya üzerinde her takımı yenebilecek güçteyiz. Takımımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Oyuncularımız ve antrenörlerimiz gereğini yapıp kupayı kazanacaktır. Arkamızda 84 milyonun gücünü hissediyoruz. Herkesin dualarını ve desteğini bekliyoruz."

Neslihan Demir Güler: "İnşallah 5. kupamızı alıp geleceğiz"

VakıfBank Takım Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, şunları söyledi: "Herkes üzerimizde bir baskı olduğunu düşünebilir ama ben bir sabırsızlık görüyorum. Bu maçı iki yıldır bekliyoruz. Bir an önce maç günü gelsin diye bekliyoruz. İnşallah 5. Şampiyonlar Ligi kupamızı alıp geleceğiz."

Guidetti: "Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi iki takımı arasında harika bir final olacak"

Sarı siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti ise çok heyecanlı olduklarına dikkat çekerek, "Avrupa'nın ve hatta dünyanın en iyi iki takımı arasında harika bir final olacak. Onlara karşı oynayacak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Hazırız. Tabii biraz daha hazır olabilirdik ama nihayetinde tüm takım buradayız. Bu uğurda büyük çaba sarf eden herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Imoco gerçekten güçlü bir takım. Üst üste 63 maçtır kazanıyorlar ve buraya kadar çok zorlanmadılar. Biz de bir maç dışında çok fazla zorlukla karşılaşmadık. Imoco bizden biraz daha hazır diye düşünüyorum. Çünkü lig finalleri çok zorlu geçti ve onlara kıyasla biz, biraz daha uzun süredir yüksek seviyede maç oynamadık. Ancak tüm yüreğimizle mücadele için hazırız. En iyinin kim olduğunu anlamak için onlarla yüzleşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Melis Gürkaynak: "Hedefimiz 5. yıldızı almak"

VakıfBank'ın takım kaptanı Melis Gürkaynak, iki yıldır bu maçı beklediklerini dile getirerek, "Geçen sene pandemi nedeniyle oynayamadık. Çok uzun süredir heyecanla beklediğimiz bir maça gidiyoruz. İyi çalıştık. Şanssızlıklar yaşadık ama bu bizim için bir avantaj olacak. Hedefimiz 5. yıldızı almak. Dilerim Türkiye'ye zaferle dönebiliriz" dedi.

Cansu Özbay: "Varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız"

Sarı siyahlı ekibin pasörü Cansu Özbay, "Çok heyecanlıyım. Tek bir maç oynayacağız, ölüm kalım maçı diyebiliriz. Çok iyi hazırlandık. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz çünkü rakibimiz dünyanın en iyi takımlarından birisi. Ama biz de onlardan biriyiz. Oraya gittiğimizde varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız ve 5. kupayı VakıfBank'a getirmek için çabalayacağız" diye konuştu.

Gabi: "İyi çalıştık"

VakıfBank'ın Brezilyalı smaçörü Gabi ise şunları söyledi: "Elbette çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyız. Maça hazırlık sürecinde birtakım zorluklar da yaşadık. Çok zor bir final olacağını biliyoruz. Tek maç oynanacak ve harika bir takıma karşı oynayacağız. İyi çalıştık ve Verona'da yapacak bir işimiz ve tek bir hedefimiz var. Umuyorum ki VakıfBank'ın 5. kupasını alıp Türkiye'ye döneceğiz.