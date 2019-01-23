Son Dakika Haberleri: VakıfBank, 550 milyon liralık kaynak sağladı

VakıfBank, 550 milyon liralık kaynak sağladı

1 saat önce

covered bond programı kapsamında 8 yıl vadeli 396 milyon TL tutarında yeni bir ihraç gerçekleştiren VakıfBank'ın swap işlemleriyle birlikte sağladığı yurtdışı kaynak tutarı 550 milyon TL seviyesine ulaştı.

VakıfBank, 550 milyon liralık kaynak sağladı, System.String[]
İTMK-covered bond programı kapsamında 8 yıl vadeli 396 milyon TL tutarında yeni bir ihraç gerçekleştiren VakıfBank'ın swap işlemleriyle birlikte sağladığı yurtdışı kaynak tutarı 550 milyon TL seviyesine ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:54 

Ekonomi
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