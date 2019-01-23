VakıfBank, 550 milyon liralık kaynak sağladı
1 saat önce
covered bond programı kapsamında 8 yıl vadeli 396 milyon TL tutarında yeni bir ihraç gerçekleştiren VakıfBank'ın swap işlemleriyle birlikte sağladığı yurtdışı kaynak tutarı 550 milyon TL seviyesine ulaştı.
İTMK-covered bond programı kapsamında 8 yıl vadeli 396 milyon TL tutarında yeni bir ihraç gerçekleştiren VakıfBank'ın swap işlemleriyle birlikte sağladığı yurtdışı kaynak tutarı 550 milyon TL seviyesine ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:54
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