VakıfBank, 550 milyon liralık kaynak sağladı

covered bond programı kapsamında 8 yıl vadeli 396 milyon TL tutarında yeni bir ihraç gerçekleştiren VakıfBank'ın swap işlemleriyle birlikte sağladığı yurtdışı kaynak tutarı 550 milyon TL seviyesine ulaştı.

İTMK-covered bond programı kapsamında 8 yıl vadeli 396 milyon TL tutarında yeni bir ihraç gerçekleştiren VakıfBank'ın swap işlemleriyle birlikte sağladığı yurtdışı kaynak tutarı 550 milyon TL seviyesine ulaştı.

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