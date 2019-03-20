Vakıfbank 7. Kez Yarı Finalde
1 saat önce
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova
'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:26 Kaynak: İHA
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