Son Dakika Haberleri: Vakıfbank 7. Kez Yarı Finalde

Vakıfbank 7. Kez Yarı Finalde

1 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.

Vakıfbank 7. Kez Yarı Finalde, System.String[]
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

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