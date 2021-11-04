Üye Girişi
VakıfBank 9 ayda 2 milyar 178 milyon TL net kâr elde etti - Son Dakika

VakıfBank 9 ayda 2 milyar 178 milyon TL net kâr elde etti

04.11.2021 20:20
VakıfBank 9 ayda 2 milyar 178 milyon TL net kâr elde etti

VakıfBank, 2021 yılının 9 aylık döneminde 2 milyar 178 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank, 2021 yılının 9 aylık döneminde 2 milyar 178 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank, 2021 yılının dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 939 şube ve yaklaşık 20 bin çalışan ile nakdi ve gayrı nakdi krediler yoluyla ülke ekonomisine sağladıkları finansman desteğinin yıllık bazda yüzde 21 artarak 614 milyar TL'yi aştığını kaydetti.

Her geçen gün daha da güçlenen dijital bankacılık kanalları ve gelişen alt yapıları ile toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına finansman sağlamaya devam ettiklerini, farklı segmentlere yönelik inovatif ürünler geliştirdiklerini belirten Üstünsalih, "Bu sayede toplam aktiflerimiz yıllık yüzde 20'nin üzerinde büyüyerek 769 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam kredilerimiz ise yıllık yüzde 16'nın üzerinde büyüyerek 478 milyar TL seviyesini aştı. Yılın dokuz aylık döneminde elde ettiğimiz 2 milyar 755 milyon TL brüt kardan 577 milyon TL vergi karşılığı ayırdık ve 2 milyar 178 milyon TL net kar elde ettik." ifadelerini kullandı.

"Toplam tasarruf mevduatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı"

Tabana yayılmış mevduat yapısı üzerine yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Üstünsalih, şöyle devam etti:

"Üretime, ihracata, istihdama katkıda bulunacak projelere kredi finansmanı sağlarken en önemli kaynağımız olan tabana yaygın mevduatımızı artırmak için de uygun mevduat ürünleri geliştiriyoruz. Vadeli gibi kazandıran ve vadesiz gibi harcanabilen, avantajlı faiz oranlarına sahip günlük mevduat ürünümüz Arı hesabı, Sky limiti olan müşterilere özel avantajlı faiz oranına sahip Sky Mevduat Hesabımız ve dijital kanallardan sunduğumuz kampanyalar sayesinde toplam tasarruf mevduatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 196 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam mevduatlarımız ise yıllık yüzde 18'in üzerinde büyüyerek 466 milyar TL seviyesine ulaştı."

"Sürdürülebilir Bankacılık" logosu tüm VakıfBank şubelerinde

Türkiye'nin 81 ilindeki VakıfBank şubelerini ziyaret edenlerin artık "Sürdürülebilir Bankacılık" logosu ile karşılaşacağına işaret eden Üstünsalih "Temel ilkeleri, 67 yıllık bankamızın kuruluş ilkeleriyle son derece örtüşen sürdürülebilirliği uluslararası standartları temel alarak kurumsal stratejimizin bir parçası haline getirdik. 'Bankacılık faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun yürütmeye devam edeceğiz' sözünün altına imzamızı attık. 81 ildeki tüm şubelerimizde kurumsal logomuzun yanına bir de sürdürülebilir bankacılık logosu ekledik. Tüm paydaşlarımızın şunu net olarak bilmesini istedik: Şubelerimizden mobil uygulamalarımıza, finansal hizmetlerimizden insan kaynağımıza kadar her alanda katma değer yaratmaya ve bu değeri her geçen gün artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"En fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka konumundayız"

Üstünsalih, yabancı yatırımcıların artık sadece alacakları getiriye değil, kaynakların nereye harcandığına da önem verdiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Sürdürülebilirliğin yalnızca uzun vadede dünyamızın geleceğini değil, kurumların kısa vadeli performansını da olumlu etkileyen bir unsur olduğu hususu çok geniş bir kesim tarafından kabul ediliyor. VakıfBank olarak biz de bu konuda önemli ilklere imza attık. Mevduat bankalarınca ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemini Aralık 2020'de tamamladık. Bu işlemimizin üzerinden daha bir yıl geçmeden Eylül ayında ikinci Sürdürülebilir Eurobond işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Nisan ayındaki sendikasyon yenilememizi de sürdürülebilir sendikasyon olarak gerçekleştirdik. Şu anda fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka konumundayız."

Dijital dönüşüm ve iletişimde prestijli ödüller

Tüm faaliyetlerinde topluma değer katma vizyonunu temel alan bir banka olarak önemli günlerdeki iletişim çalışmalarıyla da toplumda farkındalık yaratmayı önemsediklerini belirten Üstünsalih, "Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu önemseyen ve çalışanlarının yüzde 51'i kadınlardan oluşan bir banka olarak 8 Mart'ta kadınların iş görüşmelerinde yaşadıkları eşitlikçi olmayan tavırlara dikkat çekmiştik. Türk kadınının gücünü dünyaya gösterme hedefiyle 35 yıl önce kurulan VakıfBank Spor Kulübü ile de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızlarımıza ilham vermeyi amaçladık. Bu çalışmalarımızın, sektörün prestijli organizasyonlarından olan Sardis Ödülleri'nde de takdir edilmesinden mutluluk duyduk." açıklamasında bulundu.

Üstünsalih, ayrıca bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından International Data Corporation'ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm 2021 ödüllerinde VakıfBank'ın 4 ödül birden almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Finans sektöründe dijital ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran ve sektörde öncü konumunu koruyan bankamız sektöre öncülük eden ürün ve hizmetler geliştirmeye hız kesmeden devam ediyor. 'NFC, Yüz Tanıma Teknolojisi ve Görüntülü Görüşme', 'VBanko Çek Dijital', 'Yapay Zeka ve Bilişsel Servisler' ve 'V-Coach' çalışmalarımızla IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde 4 ödül birden aldık." bilgisini verdi.

Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Banka, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VakıfBank 9 ayda 2 milyar 178 milyon TL net kâr elde etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı 21:27 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti 21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu 20:47 Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti 19:33 Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz 18:58 Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi 17:56 Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:36 Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
21:26 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı
21:21 Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti
21:03 Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi
20:48 Canlı yayına damga vurdu! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir şaşkınlık geçirdi
20:47 Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu
20:24 Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 4 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
20:17 Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru kabul edilmedi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek
20:15 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu
Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
21:36
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı         
21:22
Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi         
21:03
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu         
20:16
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz         
19:12
Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi         
18:57
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 21:47:41. #1.13#
SON DAKİKA: VakıfBank 9 ayda 2 milyar 178 milyon TL net kâr elde etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement