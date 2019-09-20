Son Dakika Haberleri: VakıfBank’a Çin’den 140 milyon dolar kaynak
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VakıfBank’a Çin’den 140 milyon dolar kaynak

29 dakika önce

VakıfBank, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank (Export Import Bank of China) ile 140 milyon ABD doları tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

VakıfBank’a Çin’den 140 milyon dolar kaynak, System.String[]

VakıfBank, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank (Export Import Bank of China) ile 140 milyon ABD doları tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:40 
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