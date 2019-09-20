VakıfBank’a Çin’den 140 milyon dolar kaynak

VakıfBank, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank (Export Import Bank of China) ile 140 milyon ABD doları tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

VakıfBank, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank (Export Import Bank of China) ile 140 milyon ABD doları tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

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