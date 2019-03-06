Son Dakika Haberleri: Vakıfbank'a Stevie'den 2 Yeni Ödül

Vakıfbank'a Stevie'den 2 Yeni Ödül

1 saat önce

VakıfBank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından Stevie Awards'ta 'Finansal Hizmetler Sektörü-Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımı' ve 'Pazarlama Çözümü' kategorilerinde iki ödüle layık görüldü.

Vakıfbank'a Stevie'den 2 Yeni Ödül, System.String[]

Müşteri odaklı yaklaşım ve çağdaş bankacılık çözümleriyle tüm paydaşlarının 'yanındaki güç' olan VakıfBank, 'Bireysel Vadeli Mevduat Fiyatlama ve Pazarlama Projesi' ile 'Finansal Hizmetler Sektörü - Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımı' ve 'Pazarlama Çözümü' kategorilerinde Stevie Awards'ta 2 bronz ödülün sahibi oldu. Böylelikle VakıfBank'ın finansal hizmetleri, uluslararası alanda bir kez daha takdire değer bulundu.

Müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmetlerle memnuniyet düzeyini artırdıklarını belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, "Bireysel tasarruf mevduatı müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz proje sayesinde kendilerinin bankamıza ulaşmalarını kolaylaştırdık. VakıfBank için uzun vadede kullanılabilecek verimli bir tasarruf mevduatı datası oluşturmayı amaçladık. Böylece geliştirdiğimiz teknolojiyle daha çok müşteriye daha hızlı ulaşım sağladık. Yaptığımız geliştirmeleri, tüm alternatif dağıtım kanallarımıza (internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi) entegre ederek şubelerimizin iş yükünü azalttık. Bu çalışmalarımız karşılığında böylesine kıymetli uluslararası ödüller kazanmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:09 Kaynak: Bültenler

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