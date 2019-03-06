Son Dakika Haberleri: Vakıfbank'a Stevie'den 2 Yeni Ödül

Vakıfbank'a Stevie'den 2 Yeni Ödül

1 saat önce

VakıfBank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından Stevie Awards'ta Finansal Hizmetler Sektörü-Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımı ve Pazarlama Çözümü kategorilerinde iki ödüle layık görüldü.

Vakıfbank'a Stevie'den 2 Yeni Ödül, System.String[]
VakıfBank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından Stevie Awards'ta Finansal Hizmetler Sektörü-Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımı ve Pazarlama Çözümü kategorilerinde iki ödüle layık görüldü.

Böylelikle VakıfBank'ın finansal hizmetleri, uluslararası alanda bir kez daha takdire değer bulundu.

Çelebi, şunları kaydetti:

"Bireysel tasarruf mevduatı müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz proje sayesinde kendilerinin bankamıza ulaşmalarını kolaylaştırdık. VakıfBank için uzun vadede kullanılabilecek verimli bir tasarruf mevduatı datası oluşturmayı amaçladık. Böylece geliştirdiğimiz teknolojiyle daha çok müşteriye daha hızlı ulaşım sağladık. Yaptığımız geliştirmeleri, tüm alternatif dağıtım kanallarımıza (internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi) entegre ederek şubelerimizin iş yükünü azalttık. Bu çalışmalarımız karşılığında böylesine kıymetli uluslararası ödüller kazanmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Çelebi, Ekonomi
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