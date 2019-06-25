VakıfBank'a süper Brezilyalı

1.80 boyundaki oyuncu, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'de forma giyen Gabriela Braga Guimaraes'i kadrosuna kattığını açıkladı. 1994 doğumlu olan Gabi, 1.80 boyunda ve smaçör pozisyonunda görev yapıyor.

VakıfBank'ın resmi internet sitesinden, ''Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'de forma giyen Gabriela Braga Guimaraes'i renklerine bağladı. 1.80 boyundaki smaçör, gelecek sezon sarı-siyahlılar'ın başarısı için mücadele edecek. Gabi'ye VakıfBank'a hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz'' açıklaması yapıldı.

İşte VakıfBank'ın yeni transferi Gabriela Braga Guimaraes'in kariyer özeti:

19 Mayıs 1994 yılında Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen Gabriela Braga Guimaraes, 14 yaşında voleybola başladı. Daha önce futbol, yüzme ve tenisle ilgilenen Gabi, Pitagoras Koleji'nde voleybolla tanıştı. Bir yıl sonra Mackenzie Spor Kulübü'ne imza atan 1.80 boyundaki smaçörün profesyonel kariyeri de başlamış oldu. Dört yıl bu kulüpte forma giyen Gabi, 2012 yazında Sesc/Rio de Janeiro Kulübü'ne transfer oldu. Yedi sezon boyunca Sesc/Rio de Janeiro'de oynayan Brezilyalı smaçör, geçtiğimiz sezonu Minas Tenis Clube'de geçirdi.

Kariyerinde 6 Brezilya Süper Ligi, 5 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası, 3 Brezilya Kupası, 3 Brezilya Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Gabi, Brezilya A Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Brezilya'nın tüm yaş milli kategorilerinde görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, Brezilya A Milli Takımı'yla 2014 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Ayrıca milli takımıyla 2013, 2014, 2016 FIVB Dünya Grand Prix Finalleri'nde altın, 2015'te bronz madalya kazanan Gabi, 2013 ve 2015 Güney Amerika Şampiyonası'nda altın madalya alan takımda yer aldı.