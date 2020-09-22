VakıfBank, A takımda 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin korona virüs testinin pozitif çıktığını...
VakıfBank, A takımda 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
VakıfBank, A takımda 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. - İSTANBUL
Sporcu, Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:32 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › VakıfBank, A takımda 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin korona virüs testinin pozitif çıktığını... - Son Dakika Spor
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