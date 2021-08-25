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VakıfBank'a "Yılın En İyi Finansal Kurum İhracı" ödülü - Son Dakika

VakıfBank'a "Yılın En İyi Finansal Kurum İhracı" ödülü

25.08.2021 13:24
VakıfBank'a

VakıfBank'ın Sürdürülebilir Eurobond ihracı, finans sektörünün prestijli ve saygın ödüllerinden Bonds & Loans Türkiye'de "Yılın En İyi Finansal Kurum İhracı" ödülüne layık görüldü.

VakıfBank'ın Sürdürülebilir Eurobond ihracı, finans sektörünün prestijli ve saygın ödüllerinden Bonds & Loans Türkiye'de "Yılın En İyi Finansal Kurum İhracı" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VakıfBank'ın mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemi, 2014 yılından bu yana düzenlenen Bonds&Loans Türkiye'den ödül aldı.

Bu sene toplamda 13 kategori için 100'ün üzerinde işlem başvurusu yapılan Bonds&Loans ödüllerinde VakıfBank "Yılın En İyi Finansal Kurum İhracı (Financial Institution Deal of the Year)" ödülünü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Onay Özkan, yurt dışı kaynakların Türkiye'ye kazandırılması konusunda öncü adımlar atarak fark yaratan VakıfBank'ın bu çalışmalarının uluslararası ödüllere konu olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye'deki mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk Sürdürülebilir Eurobond ihracınının başarıyla tamamlayarak uluslararası sermaye piyasaları ve finans sektörünün en prestijli ödüllerinden birisine layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Özkan, "Bu ödül, söz konusu işlemin uluslararası sermaye piyasalarında ne kadar prestijli ve önemli bir işlem olduğunu bir kez daha teyit etti." ifadelerini kullandı.

"İhraçtan elde edilecek kaynakları çevre dostu projelerin finansmanında kullanacağız"

Onay Özkan, bu işlem ile Avrupa merkezli çevresel-sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da Türkiye'ye yeni kaynak girişi sağlandığını belirtti.

Böylelikle sadece sürdürülebilir Eurobond'lara yatırım yapan yatırımcılara da ulaşmayı başardıklarını bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bankacılık anlayışının bir parçası ve 'Sürdürülebilir Eurobond' kavramının bir gereği olarak bu yeni ihraçtan elde edilecek kaynakları yenilenebilir enerji kredileri başta olmak üzere çevre dostu projelerin finansmanında kullanacağız. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz."

Özkan, tüm faaliyetlerini, stratejik öncelikli konularının başında gördüğü sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde yürüttüklerinin altını çizdi.

2019 ve 2020 yılları için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek iki yıl üst üste Türkiye'nin ilk "Karbon Negatif Bankası" olduklarını hatırlatan Özkan, "Bilançomuzun hem aktifinde hem de pasifinde sürdürülebilir bankacılık ürün çeşitliliğini arttırarak nisan ayında banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini imza atmanın da mutluluğunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VakıfBank'a 'Yılın En İyi Finansal Kurum İhracı' ödülü - Son Dakika


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