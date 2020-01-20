VakıfBank, ABD'li voleybolcu Michelle Bartsch-Hackley'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank, ABD'li voleybolcu Michelle Bartsch-Hackley'i transfer etti - Son Dakika Spor

VakıfBank, ABD'li voleybolcu Michelle Bartsch-Hackley'i transfer etti

7 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin ekibi Beijing BAIC Motors'tan ABD'li oyuncu Michelle Bartsch-Hackley'i kadrosuna kattı.

VakıfBank, ABD'li voleybolcu Michelle Bartsch-Hackley'i transfer etti, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin ekibi Beijing BAIC Motors'tan ABD'li oyuncu Michelle Bartsch-Hackley'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "VakıfBank Spor Kulübü, Çin ekibi Beijing BAIC Motors'ta forma giyen Michelle Bartsch-Hackley'i renklerine bağladı. 1,93 metre boyundaki smaçör, sezonun ikinci devresinde sarı-siyahlıların başarısı için mücadele edecek. Michelle Bartsch-Hackley'e 'VakıfBank'a hoş geldin.' diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'mızda başarılar diliyoruz." denildi.

Hackley, 2018'de oynanan ve ABD'nin altın madalya kazandığı Uluslar Ligi'nde "en değerli oyuncu" ve "en iyi smaçör" seçilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, voleybol, Pekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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