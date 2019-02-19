Vakıfbank, Almanya Deplasmanında
1 saat önce
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile deplasmanda karşılaşacak.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Almanya
temsilcisi Allianz MTV ile deplasmanda karşılaşacak.
Scharrena Stuttgart
'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta yaptığı 4 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Bir kez salondan mağlup ayrılan Allianz MTV ise ikinci sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul
'da oynanan mücadeleyi VakıfBank 3-1 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:06 Kaynak: AA
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