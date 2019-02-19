Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Almanya Deplasmanında

Vakıfbank, Almanya Deplasmanında

1 saat önce

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile deplasmanda karşılaşacak.

Vakıfbank, Almanya Deplasmanında, System.String[]
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile deplasmanda karşılaşacak.

Scharrena Stuttgart'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 4 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Bir kez salondan mağlup ayrılan Allianz MTV ise ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi VakıfBank 3-1 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Spor
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