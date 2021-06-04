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VakıfBank, anlaşmalı akaryakıt iş birliklerine Shell istasyonlarını ekledi - Son Dakika

VakıfBank, anlaşmalı akaryakıt iş birliklerine Shell istasyonlarını ekledi

04.06.2021 11:33
VakıfBank, anlaşmalı akaryakıt iş birliklerine Shell istasyonlarını ekledi, System.String[]

VakıfBank BusinessCard sahipleri, tüm Shell istasyonlarından alacakları akaryakıtlarda yüzde 5 indirim avantajından yararlanacak.

VakıfBank BusinessCard sahipleri, tüm Shell istasyonlarından alacakları akaryakıtlarda yüzde 5 indirim avantajından yararlanacak.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, toplumun her kesimine uygun geliştirdiği ürün ve hizmetlerle sektöründe öne çıkan banka, reel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda yaptığı marka iş birlikleriyle müşterilerine ilave avantajlar sunan VakıfBank, sektöründe ileri finansal konforu sağlamayı hedefliyor.

Banka bu vizyon doğrultusunda yaptığı iş birliği anlaşmalarına Shell akaryakıt istasyonlarını da ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, banka olarak müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler konusunda çalışmalarda hız kesmediklerini belirterek, "Taleplerini dinliyor, ihtiyaçlarını tespit ediyor ve en uygun çözümleri sunmaya gayret ediyoruz. Bu yaklaşımla BusinessCard'lı müşterilerimize yönelik sağladığımız avantajlara bir yenisini daha ekledik. Yeni iş birliğimizle BusinessCard sahibi müşterilerimiz akaryakıtlarını alırken yüzde 5 indirim fırsatına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Kampanyadan yaralanmak için, UZL FİLO ile "Taşıt Tanıma Sistemi Sözleşmesi"ni imzalamak gerekiyor

VakıfBank ile UZL FİLO arasındaki anlaşmaya göre VakıfBank BusinessCard sahipleri, akaryakıtlarını Shell istasyonlarından yüzde 5 indirimle alabilecek.

Verilen bilgiye göre, VakıfBank BusinessCard sahiplerinin kampanyadan yararlanmaları için öncelikle UZL FİLO ile "Taşıt Tanıma Sistemi Sözleşmesi"ni imzalamaları gerekiyor.

Bunun için "SHELL" yazıp 5724'e gönderen kart sahipleri daha sonra geri aranıyor ve Taşıt Tanıma Sistemi tanımlanması için gerekli adımlar hakkında kendilerine bilgi veriliyor.

Ayrıca Shell'in 0850 304 08 95 numaralı müşteri danışma hattından veyainfo@uzlfilo.com.tr adresine gönderilecek mail ile kampanyaya katılım sağlanabiliyor.

Kampanyadan sadece Vakıfbank BusinessCard sahipleri yararlanabiliyor.

Vakıflar Bankası, Akaryakıt, Banka, Shell, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank, anlaşmalı akaryakıt iş birliklerine Shell istasyonlarını ekledi - Son Dakika Ekonomi


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