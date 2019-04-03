Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Avantaj Peşinde

Vakıfbank Avantaj Peşinde

1 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 10 Nisan Çarşamba günü İtalya'nın Novara kentinde yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:21 Kaynak: AA

Spor
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