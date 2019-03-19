Vakıfbank, Avrupa'da Yarı Final Peşinde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı konuk edecek.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı konuk edecek.



VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.



Çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda rakibine 3-2 yenilen sarı-siyahlı ekip, taraftarı önünde yarı finale yükselmek için mücadele edecek.



Avrupa kupalarındaki 28 maçlık galibiyet serisi Dinamo Moskova müsabakasında sonlanan VakıfBank, Rus temsilcisini yenerek yeni bir seriye başlamak istiyor.



İlk maçta mağlup olmasına rağmen aldığı 2 setle Rusya'dan nispeten avantajlı dönen VakıfBank, yarın rakibini 3-0 veya 3-1'lik skorlarla yenmesi durumunda yarı finale çıkacak. VakıfBank'ın 3-2'lik galibiyetinde müsabaka altın sete uzayacak.



Çeyrek finalde tur atlayan ekip, Almanya'nın Allianz MTV takımı ile İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola eşleşmesinden turu geçen taraf ile yarı finalde karşılaşacak.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şenol Güneş, A Milli Takım ile İlk Antrenmanına Çıktı

Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı

MHP, Nafakanın 5 Yılla Sınırlanması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor

Fenerbahçe'de Sezon Sonu 8 İsim Yolcu