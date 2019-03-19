Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Avrupa'da Yarı Final Peşinde

Vakıfbank, Avrupa'da Yarı Final Peşinde

1 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı konuk edecek.

Vakıfbank, Avrupa'da Yarı Final Peşinde, System.String[]
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda rakibine 3-2 yenilen sarı-siyahlı ekip, taraftarı önünde yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Avrupa kupalarındaki 28 maçlık galibiyet serisi Dinamo Moskova müsabakasında sonlanan VakıfBank, Rus temsilcisini yenerek yeni bir seriye başlamak istiyor.

İlk maçta mağlup olmasına rağmen aldığı 2 setle Rusya'dan nispeten avantajlı dönen VakıfBank, yarın rakibini 3-0 veya 3-1'lik skorlarla yenmesi durumunda yarı finale çıkacak. VakıfBank'ın 3-2'lik galibiyetinde müsabaka altın sete uzayacak.

Çeyrek finalde tur atlayan ekip, Almanya'nın Allianz MTV takımı ile İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola eşleşmesinden turu geçen taraf ile yarı finalde karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Dinamo Moskova, Avrupa, Rusya Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş, A Milli Takım ile İlk Antrenmanına Çıktı Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı MHP, Nafakanın 5 Yılla Sınırlanması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor Fenerbahçe'de Sezon Sonu 8 İsim Yolcu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:42:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Avrupa'da Yarı Final Peşinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]