Vakıfbank, Avrupa'ya Veda Etti
36 dakika önce
Rakibine ilk maçta 3-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, rövanş mücadelesinin sonunda oynanan altın seti 16-14 kaybetti ve organizasyona veda etti.
Rakibine ilk maçta 3-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, rövanş mücadelesinin sonunda oynanan altın seti 16-14 kaybetti ve organizasyona veda etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:22
Salon: Igor Gorgonzola Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) Igor Gorgonzola: Bartsch-Hackley, Veljkovic, Egonu, Piccinini, Chirichella, Carlini (Camera, Nizetich, Sansonna, Bici, Zannoni) VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Slöetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Hatice Gizem Örge, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Di Iulio, Ebrar Karakurt) Setler: 23-25, 20-25, 25-15, 21-25, 16-14 Süre: 125 dakika (26, 28, 24, 27, 20)
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