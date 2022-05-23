Vakıfbank, Avrupa'yı 5. kez fethetti! İşte sosyal medyadan gelen tepkiler - Son Dakika
Üye Girişi

Vakıfbank, Avrupa'yı 5. kez fethetti! İşte sosyal medyadan gelen tepkiler

23.05.2022 12:36
Vakıfbank, Avrupa'yı 5. kez fethetti! İşte sosyal medyadan gelen tepkiler

Vakıfbank şimdiye kadar on kez finale kaldığı CEV Şampiyonlar Liginde beşinci kez şampiyonluk kazanmayı başardı. İşte sosyal medya tepkileri

Türkiye, son günlerde hem bireysel sporlarda hem de takım sporlarında ardı ardına şampiyonluk sevinci yaşıyor. Anadolu Efes'in THY EuroLeague Şampiyonluğu'nu ikinci kez alması sonrası bugün de yeni bir başarı ile göğsümüz kabardı. Daha önce Türkiye Şampiyonu olan Vakıfbank, şimdi de beşinci kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmayı başardı.

Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez şampiyon oldu!

Son yıllarda Türk Voleyboluna damgasını vuran takımlardan biri olan Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını beşinci kez kazanmayı başardı. Bu sene Vakıfbank, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Kupası, CEV ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı da kazanmayı başardı.

Anadolu Efes EuroLeague şampiyonu oldu: Sosyal medya yıkıldı

Bu anlamda Eurosport kanalı da Twitter hesabında Vakıfbank'ın beşi bir yerde şampiyonluğu için paylaşım yaptı.

Vakıfbank, Avrupa'yı 5. kez fethetti! İşte sosyal medyadan gelen tepkiler

Ünlülerden siyasetçilere kadar birçok Twitter kullanıcısı da Vakıfbank'ın CEV başarısı için de paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar arasında öne çıkanlar:

?? Türkiye Ligi

?? Türkiye Kupası

?? Şampiyonlar Kupası

?? Şampiyonlar Ligi

?? Dünya Kulüpler Şampiyonası

?? Beşi bir yerde. #Vakifbank pic.twitter.com/2Ukdxo1C9E

— Eurosport TR (@Eurosport_TR) May 22, 2022

Henüz 22 yaşında ve kazanmadığı kupa yok????

Zehra Güneş daha yeni başlıyoruz??#vakıfbank pic.twitter.com/vunpeukJms

— ardaykutt (@ArdaAykutAydn1) May 22, 2022

Tartışmasız bu maçın en iyisi Gabi çok başka mevzusun ya #vakifbank pic.twitter.com/hs8Izd5COB

— Almila|???? ??? ¹8?°? ?????? (@kafadengiyokk) May 22, 2022

Dün erkekler basketbolda Anadolu Efes, bugün kadınlar voleybolda Vakıfbank, Avrupa şampiyonu olarak ülkemize ve milletimize büyük sevinç yaşattılar.

Sağ olun Türk gençleri, Var olun Türk kulüpleri.

#AnadoluEfes #Vakıfbank

?? ?? ???? pic.twitter.com/WCvf4aKcM6

— Ahmet KIZILKAYA (@ahmetkizilkaya_) May 22, 2022

Türk Sporu için bir güzel haber de voleyboldan geldi ????

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçını kazanarak 5. kez kupayı Türkiye'ye getiren #VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum.

Mahir Ünal ???? (@mahirunal) May 22, 2022

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımının CEV Şampiyonlar Ligi'nin kazanmasından önce Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda da Türkiye takım olarak şampiyon oldu. Toplam beş altın madalya başarısı sonrası önce Anadolu Efes, bugün ise Vakıfbank Şampiyonluk başarısı gösterdi.

YORUMLAR
500
İyi Parti'den 'Az Kaldı' Kampanyası: 'İktidara Yürüyoruz. Güneşin Doğmasına Çok Az Kaldı' İyi Parti'den 'Az Kaldı' Kampanyası: 'İktidara Yürüyoruz. Güneşin Doğmasına Çok Az Kaldı' Aşçılık öğrencileri hem oynadı, hem yarıştı Aşçılık öğrencileri hem oynadı, hem yarıştı
Kaynak: Shiftdelete

Vakıflar Bankası, Twitter, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakıfbank, Avrupa'yı 5. kez fethetti! İşte sosyal medyadan gelen tepkiler - Son Dakika


Son Dakika
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:40:31. #1.12#
SON DAKİKA: Vakıfbank, Avrupa'yı 5. kez fethetti! İşte sosyal medyadan gelen tepkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement