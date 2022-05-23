Vakıfbank, Avrupa'yı 5. kez fethetti! İşte sosyal medyadan gelen tepkiler

Türkiye, son günlerde hem bireysel sporlarda hem de takım sporlarında ardı ardına şampiyonluk sevinci yaşıyor. Anadolu Efes'in THY EuroLeague Şampiyonluğu'nu ikinci kez alması sonrası bugün de yeni bir başarı ile göğsümüz kabardı. Daha önce Türkiye Şampiyonu olan Vakıfbank, şimdi de beşinci kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmayı başardı.

Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez şampiyon oldu!

Son yıllarda Türk Voleyboluna damgasını vuran takımlardan biri olan Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını beşinci kez kazanmayı başardı. Bu sene Vakıfbank, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Kupası, CEV ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı da kazanmayı başardı.

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Bu anlamda Eurosport kanalı da Twitter hesabında Vakıfbank'ın beşi bir yerde şampiyonluğu için paylaşım yaptı.

Ünlülerden siyasetçilere kadar birçok Twitter kullanıcısı da Vakıfbank'ın CEV başarısı için de paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar arasında öne çıkanlar:

?? Türkiye Ligi ?? Türkiye Kupası ?? Şampiyonlar Kupası ?? Şampiyonlar Ligi ?? Dünya Kulüpler Şampiyonası ?? Beşi bir yerde. #Vakifbank pic.twitter.com/2Ukdxo1C9E — Eurosport TR (@Eurosport_TR) May 22, 2022

Henüz 22 yaşında ve kazanmadığı kupa yok???? Zehra Güneş daha yeni başlıyoruz??#vakıfbank pic.twitter.com/vunpeukJms — ardaykutt (@ArdaAykutAydn1) May 22, 2022

Tartışmasız bu maçın en iyisi Gabi çok başka mevzusun ya #vakifbank pic.twitter.com/hs8Izd5COB — Almila|???? ??? ¹8?°? ?????? (@kafadengiyokk) May 22, 2022

Dün erkekler basketbolda Anadolu Efes, bugün kadınlar voleybolda Vakıfbank, Avrupa şampiyonu olarak ülkemize ve milletimize büyük sevinç yaşattılar. Sağ olun Türk gençleri, Var olun Türk kulüpleri. #AnadoluEfes #Vakıfbank ?? ?? ???? pic.twitter.com/WCvf4aKcM6 — Ahmet KIZILKAYA (@ahmetkizilkaya_) May 22, 2022

Türk Sporu için bir güzel haber de voleyboldan geldi ???? CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçını kazanarak 5. kez kupayı Türkiye'ye getiren #VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. — Mahir Ünal ???? (@mahirunal) May 22, 2022

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımının CEV Şampiyonlar Ligi'nin kazanmasından önce Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda da Türkiye takım olarak şampiyon oldu. Toplam beş altın madalya başarısı sonrası önce Anadolu Efes, bugün ise Vakıfbank Şampiyonluk başarısı gösterdi.