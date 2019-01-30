Son Dakika Haberleri: Vakıfbank - Aydın Bşb: 3-1

Vakıfbank - Aydın Bşb: 3-1

1 saat önce

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Seçkin Yener, Ramazan DemirözVAKIFBANK: Kelsey 8, Kübra 8, Cansu 2, Zhu 16, Zehra 14, Lonneke 22, Ayça (L), Ebrar 9, Buket, Melis 2AYDIN BŞB: Seda, Brayelin 14, Aybüke 1, Lopez 7, Ezgi 9, Jineiry 10, Sedef (L), Ceyda 3, Duygu, Darya 2, Ecem 1,...

Vakıfbank - Aydın Bşb: 3-1, System.String[]


SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Ramazan Demiröz

VAKIFBANK: Kelsey 8, Kübra 8, Cansu 2, Zhu 16, Zehra 14, Lonneke 22, Ayça (L), Ebrar 9, Buket, Melis 2

AYDIN BŞB: Seda, Brayelin 14, Aybüke 1, Lopez 7, Ezgi 9, Jineiry 10, Sedef (L), Ceyda 3, Duygu, Darya 2, Ecem 1, Nikolaeva 3

SETLER: 25-22, 25-14, 23-25, 25-11

SÜRE: 103 dakika (29, 21, 30, 23)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-22, 25-14, 23-25 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Ligdeki 15'inci galibiyetini alan sarı-siyahlılar, ligin 17'nci haftasında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:25 Kaynak: DHA

Aydın, Spor
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