VakıfBank Başantrenörü Guidetti: "İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz" - Son Dakika

VakıfBank Başantrenörü Guidetti: "İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz"

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, asıl hedeflerinin sezonu iyi bitirmek olduğunu bildirdi.

VakıfBank Başantrenörü Guidetti:

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, asıl hedeflerinin sezonu iyi bitirmek olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Guidetti, VakıfBank'ın hedeflerinin hiçbir zaman değişmediğini belirterek, "VakıfBank'ta beklenti asla değişmez. Her kulvarda rekabet etmeyi severiz. İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz. Sezon sonunda kazanan olmak için sezon başlangıcını hangi yönlerimizi geliştirmemiz gerektiğini görmek için kullanıyoruz. Tüm önemli kupaları almak istiyoruz. Bunun için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

İtalyan başantrenör, ekibinin çok agresif şekilde çalıştığını anımsatarak şunları aktardı:

"Bence enteresan bir sezon değil de artık enteresan bir dünya var. Artık yeni gerçekliğimiz bu. Antrenörler ve sporcular olarak yeni gerçekliği kabul edip elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Oyuncularım da bu durumu çok iyi anladı ve çok iyi çalışmaya başladı. Temmuz ve ağustos aylarını çok iyi hazırlanarak geçirdik. Oyuncularım çok agresif çalıştı. Çünkü voleybolu çok özlemişlerdi. Tekrar salonda olduğumuz için mutluyuz. Belki de hiçbirimiz voleyboldan bu kadar uzak kalmamıştık. Tekrar voleybol oynayabildiğimiz, rekabet edebildiğimiz için heyecanlıyız. Elbette taraftarımızın önünde oynamayı çok isterdik ama bu durumu kabullenmeliyiz."

Haak: "Şampiyonlar Ligi dahil tüm kupaları kazanmak istiyoruz"

VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak ise yeniden voleybol oynayabildikleri için mutlu olduklarını belirterek şunları kaydetti.

"İki aydır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takım olarak çok sıkı çalışıyoruz. Uzun zamandır salonda değildik. Takım olarak çok daha fazla çalışmamız lazım. Uzun bir aradan sonra tekrar voleybol oynayabildiğimiz için mutluyuz. Elbette önümüzde çok maçımız var. Bu sezon her zaman hazırlanmamız gereken bir maç olacak. Sahaya döndüğümüz için çok keyifliyiz. Şampiyonlar Ligi dahil tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bizimle olmamasından dolayı üzgünüz. Onlar olmadan oynamak çok garip bir his. Çünkü seyircinin desteği bizi ayrıca motive ediyor ama takım olarak bu duruma alışmamız ve başarmamız lazım. Umarım tekrar salonumuzda hep beraber olacağımız günler gelir."

Şampiyonlar Ligi, voleybol, İtalyan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor VakıfBank Başantrenörü Guidetti: 'İyi başlamaktansa iyi bitirmeyi seviyoruz' - Son Dakika Spor

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