Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Beşiktaş'ı Yendi

Vakıfbank, Beşiktaş'ı Yendi

11 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 18-25, 25-14, 25-20, 16-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

Vakıfbank, Beşiktaş'ı Yendi, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 18-25, 25-14, 25-20, 16-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut VakıfBank: Cansu 2, Kelsey 22, Milena 18, Lonneke 17, Tuğba 8, Zehra 5, Gizem (L), Ayça, Buket 1, Kübra 2, Ebrar 3 Beşiktaş: Mia 8, Cemre 3, Rykhliuk 23, Ceren 12, Belien 10, Arelya 5, Pınar (L), Rıda, Humay Setler: 18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9 Süre: 115 dakika (23', 22', 26', 28', 16')

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:11 Kaynak: İHA

Korkut, Vestel, Beşiktaş, Güncel
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