Son Dakika Haberleri: Vakıfbank - Beziers Vb: 3-0

Vakıfbank - Beziers Vb: 3-0

18 dakika önce

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Tudur Pop (Romanya), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz) VAKIFBANK: Di Iulio 11, Melis 4, Cansu 2, Ebrar 13, Milena 10, Lonneke 11, Ayça (L), Buket 2, Tuğba 2BEZIERS VB: Fabrino, Fidon 1, Soto 3, Terrell 9, Johnson 5, Öhman 5, Once (L), Martin 2, Lautric...

Vakıfbank - Beziers Vb: 3-0, System.String[]
SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Tudur Pop (Romanya), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz

VAKIFBANK: Di Iulio 11, Melis 4, Cansu 2, Ebrar 13, Milena 10, Lonneke 11, Ayça (L), Buket 2, Tuğba 2

BEZIERS VB: Fabrino, Fidon 1, Soto 3, Terrell 9, Johnson 5, Öhman 5, Once (L), Martin 2, Lautric 1, Victoria 2, Ungerer, Edelman

SETLER: 25-10, 25-18, 25-16

SÜRE: 60 dakika (17, 23, 20)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, son maçında Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup olarak çeyrek finale yükseldi ve Avrupa'daki galibiyet serisini 28 maça çıkarttı.

Öte yandan VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş Futbol Takımı'nın deneyimli file bekçisi Tolga Zengin de takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:57 Kaynak: DHA

Romanya, Portekiz, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kredi Kartlarında Taksit Sayısı 6 Aydan 12 Aya Çıkarıldı Benzine İndirim Geldi

Romanya, Uluslararası Karasularında Avlanan Türk Balıkçılarına Ateş Açtı: 3 Yaralı Erasmus İçin Geldiler, Lezzet Turunda Hastanelik Oldular (2)
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 21:15:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vakıfbank - Beziers Vb: 3-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]