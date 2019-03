Vakıfbank, BM'nin Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni İmzaladı

VakıfBank, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel sektör girişimi Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzaladı.

VakıfBank, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel sektör girişimi Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzaladı.



VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kadının değerleri ve yetenekleriyle sadece iş hayatında değil, hayatın her alanında etkin şekilde var olmasına destek veren banka, BM'nin özel sektör girişimi WEPs'i imzaladı ve kadın dostu politikalarını BM nezdinde taahhüt altına alarak tescilledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, banka olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediklerini ve politikalarını bu anlayışla şekillendirdiklerini belirterek, liyakatin cinsiyeti olmadığının bilinciyle yönetim kurulu dahil her seviyede kadın çalışma arkadaşlarıyla ortak hedeflere yürüdüklerini kaydetti.



Bankada kadın çalışanların önemli görevlerde bulunduğunu vurgulayan Özcan, "Bankamızda kredi tahsisten insan kaynaklarına, hazineden kurumsal iletişime, ticari şubelerden kurumsal şubelere kadar birçok birimde, en önemli karar mekanizmalarında kadın çalışma arkadaşlarımız yönetici olarak inisiyatif kullanıyor. Benzer şekilde VakıfBank Finans Grubumuz çatısı altındaki şirketlerimizde de kadın genel müdürlerimiz ve genel müdür yardımcılarımız görev alıyor. 'Güçlü Türkiye'nin lider bankası' olarak güçlü kadınlara yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Özcan, VakıfBank'ta çalışanların yüzde 51'inin kadınlardan oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:



"BM'nin en önemli girişimlerinden WEPs'e imza atan ilk Türk kamu kuruluşu olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sosyal sorumluluk girişimine dahil olmak, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemin ve samimiyetimizin kanıtıdır. Kurumsal yapılanma ve tüm iş süreçlerimizde şeffaflık ve kapsayıcılığa büyük önem veriyoruz. İmza attığımız küresel prensiplerin VakıfBank'ı her alanda daha iyi yerlere taşıyacağına inancımız sonsuzdur."



"Son altı yılda bin 700'den fazla kızımızı voleybolla tanıştırdık"



Mehmet Emin Özcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İş'te Eşitlik Platformu"na da üye olduklarını belirterek, kadınların tüm sektörlerde, ekonomik yaşam içinde daha etkin ve yönlendirici konumda olmaları için gereken adımları kararlılıkla attıklarını vurguladı.



Sayısız şampiyonluklar kazanan, Türk kadınının gücünü herkese kanıtlayan, dünyanın en başarılı kadın voleybol takımına sahip olmaktan gurur duyduklarını aktaran Özcan, "VakıfBank Spor Kulübümüz ile 30 yılı aşkın süredir sosyal sorumluluk anlayışıyla binlerce kız çocuğuna spor kültürü aşıladık. Sadece son 6 yılda 7 voleybol okulumuzda bin 700'den fazla kızımızı voleybolla tanıştırdık. Avrupa'da voleybol okulu açan ilk Türk kulübü olduk." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık