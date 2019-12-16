VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 200. maçına çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 200. maçına çıkacak - Son Dakika Spor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 200. maçına çıkacak

6 saat önce

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, bu önemli organizasyonda 200. maçına çıkacak.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 200. maçına çıkacak, System.String[]

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, bu önemli organizasyonda 200. maçına çıkacak.


Sarı-siyahlı takım, kulüp düzeyinde kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyük kupasında 199 maçta 144 galibiyet elde etti.


VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında namağlup şampiyon oldu.


Lokomotiv Kaliningrad Region maçı öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, maça final mücadelesi olarak baktıklarını vurgulayarak, "Kulübümüzün Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçı olacak. Bu yüzden kazanma gerekliliğinin daha da önemli olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.


Çin'deki yüksek tempolu maçların ardından önemli derbi mücadelesini de geride bıraktıklarını kaydeden Guidetti, "Bu sürecin hemen ardından takım olarak bu maça odaklanmamız gerekiyor. Çünkü grupta oynadığımız iki maçtan birini kaybettik. Bu yüzden bir kayıp daha yaşamak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


VakıfBank'ın kaptanı Melis Gürkaynak ise Şampiyonlar Ligi'nde kulüp olarak 200. maça çıkmanın kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olacağını belirterek, şunları söyledi:


"Çünkü VakıfBank her zaman üst düzey maçlar oynayan, her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takım. Burada oynamaktan ve bu armayı taşımaktan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Bizim için bu anlamlı maçta Kaliningrad'ı yenip yolumuza devam etmek istiyoruz."


Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA'yı yenerek ligin ilk devresini birinci olarak tamamladıklarına dikkati çeken Melis, "Şimdi Kaliningrad'la çok önemli maç oynayacağız. Scandicci'ye kaybettiğimiz maçın ardından bu karşılaşma çok daha önem kazandı. Takım olarak bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.


VakıfBank, yarın TSİ 20.00'de Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak.

Kaliningrad, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:43 
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