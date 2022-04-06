VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için son virajda - Son Dakika
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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için son virajda

06.04.2022 08:30
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için son virajda

4 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan 2 ekipten biri olan VakıfBank, 5. şampiyonluğu yolunda yarı final rövanş karşılaşmasına çıkıyor.

Sarı-siyahlılar, yarı final ilk maçında 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe Opet'e konuk olacak. CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliao'nun rakibini belirleyecek mücadele 6 Nisan Çarşamba 19.00'da başlayacak.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez finale yükselmek için yarı final rövanş mücadelesinde ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. Turnuva tarihinin 4 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan ve 7 final ile finalde en çok boy gösteren ekibi olan VakıfBank, yarı final ikinci maçında 6 Nisan Çarşamba 19.00'da Fenerbahçe Opet'e konuk olacak.

Giovanni Guidetti: "Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz"

Karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada takımına güvendiğini belirten VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti "İki harika takım arasında çok büyük bir maç bizleri bekliyor. Fenerbahçe Opet bu tarz maçları birçok kez tecrübe etmiş oyunculardan kurulu harika bir takım. Rakibimizin taraftar desteğini de düşündüğümüzde çok zor bir maç olacağına şüphemiz yok. Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğba Şenoğlu: "İyi hazırlandık ve heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz"

Kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğine değinen Tuğba Şenoğlu ise, "Belki de sezonun en zorlu mücadelesi olacak ancak VakıfBank olarak biz bu tarz maçlara alışığız. Kendimize güvenimiz tam. İyi hazırlandık ve heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz. Umarım finale çıkan taraf oluruz" şeklinde konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Imoco Conegliano'nun rakibini belirleyecek mücadelede sarı-siyahlıların 2 set kazanması final bileti için yeterli olacak.

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Kaynak: Bültenler

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