SPOR VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde - Son Dakika
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SPOR VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

06.04.2022 20:57

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finaldeAta SELÇUK / İSTANBUL,(DHA)- VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i altın set sonunda eleyerek Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano'nun rakibi oldu.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Ata SELÇUK/ İSTANBUL,(DHA)- VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i altın set sonunda eleyerek Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano'nun rakibi oldu.

4'er şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok zafer yaşayan iki ekibini karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne, 22 Mayıs'ta Slovenya'nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. 8'inci kez finalde boy gösterecek olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran VakıfBank, geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etti. Sarı-siyahlılar son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de İtalyan ekibi finalde rakibini mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

SPOR VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
SPOR VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
SPOR VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
SPOR VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
SPOR VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SPOR VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde - Son Dakika
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