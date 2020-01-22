VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek

Vakıfbank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan VakıfBank, ikinci sırada yer alıyor. Henüz galibiyet elde edemeyen Nova KBM Branik ise son basamakta bulunuyor.



İki takım arasında Slovenya'da yapılan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.