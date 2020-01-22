VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek - Son Dakika Spor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek

7 saat önce

Vakıfbank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek, System.String[]

Vakıfbank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan VakıfBank, ikinci sırada yer alıyor. Henüz galibiyet elde edemeyen Nova KBM Branik ise son basamakta bulunuyor.


İki takım arasında Slovenya'da yapılan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.

Vakıflar Bankası, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivasspor'un yıldızı, "Sabaha kadar burdayık" diyen fenomenle görüntülü konuştu
Cercle Brugge, Yunus Akgün için transfer teklifinde bulundu Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmesine rağmen kupada çeyrek finale yükseldi Sosyal medyada fenomen olan Sivasspor taraftarı: Sabaha kadar bekledim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:02:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]