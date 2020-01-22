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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek
7 saat önce
Vakıfbank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Vakıfbank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan VakıfBank, ikinci sırada yer alıyor. Henüz galibiyet elde edemeyen Nova KBM Branik ise son basamakta bulunuyor.
İki takım arasında Slovenya'da yapılan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:42
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