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Son Dakika Spor VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Nova KBM Branik'e konuk olacak - Son Dakika Spor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Nova KBM Branik'e konuk olacak

6 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibiyle karşılaşacak.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Nova KBM Branik'e konuk olacak, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibiyle karşılaşacak.

Sportna Dvorana Ljudski Vrt Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

VakıfBank, gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-2 yenilmişti.

Nova KBM Branik de Rus ekibi Lokomotiv'e 3-0 mağlup olmuştu.

voleybol, Slovenya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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