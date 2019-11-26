Son Dakika Haberleri: VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Nova KBM Branik'e konuk olacak
Son Dakika Spor VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Nova KBM Branik'e konuk olacak - Son Dakika Spor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Nova KBM Branik'e konuk olacak

6 saat önce

Sportna Dvorana Ljudski Vrt Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Nova KBM Branik'e konuk olacak, System.String[]

Sportna Dvorana Ljudski Vrt Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.


VakıfBank, gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-2 yenilmişti.


Nova KBM Branik de Rus ekibi Lokomotiv'e 3-0 mağlup olmuştu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:58 
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