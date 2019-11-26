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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Nova KBM Branik'e konuk olacak
6 saat önce
Sportna Dvorana Ljudski Vrt Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Sportna Dvorana Ljudski Vrt Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
VakıfBank, gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-2 yenilmişti.
Nova KBM Branik de Rus ekibi Lokomotiv'e 3-0 mağlup olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:58
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