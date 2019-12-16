VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçına çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçına çıkıyor - Son Dakika Spor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçına çıkıyor

6 saat önce

CEV Şampiyonlar Ligi kupasını 4 kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'la yarın TSİ 20: 00'da Kaliningrad şehrindeki Yantarny Spor Salonu'nda karşılaşacak.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçına çıkıyor, System.String[]

CEV Şampiyonlar Ligi kupasını 4 kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'la yarın TSİ 20: 00'da Kaliningrad şehrindeki Yantarny Spor Salonu'nda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, aynı zamanda bu mücadeleyle CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçına çıkacak. Avrupa'nın en büyük turnuvasında bu zamana kadar çıktığı 199 maçta 144 galibiyet elde eden VakıfBank, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında namağlup olarak kupayı müzesine götürdü. 1997, 1998, 2014 ve 2016 yıllarında 2'nci olan sarı-siyahlılar, 2005, 2015 ve 2019'da da 3'üncü olmayı başardı.

GUIDETTI: "FİNAL MAÇI GİBİ ODAKLANMALIYIZ"

Son yedi sezonda 5 kez final, 2 kez yarı final oynayan sarı-siyahlılar, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Lokomotiv Kaliningrad maçı öncesi konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Çin'de gerçekleşen yüksek tempolu maçların ardından önemli bir derbi karşılaşması oynadık. Bu sürecin hemen ardından takım olarak bu maça odaklanmamız gerekiyor. Çünkü grupta oynadığımız 2 maçtan 1'ini kaybettik. Bu yüzden bir kayıp daha yaşamak istemiyoruz. Bu maça final olarak bakmak zorundayız. Ayrıca kulübümüzün Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçı olacak. Bu yüzden kazanma gerekliliğinin daha da önemli olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

MELİS GÜRKAYNAK: "BU ARMAYI TAŞIDIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise "Eczacıbaşı'nı yenerek ligin ilk devresini birinci olarak tamamladık. Şimdi Kaliningrad'la çok önemli maç oynayacağız. Scandicci'ye kaybettiğimiz maçın ardından bu karşılaşma çok daha önem kazandı. Takım olarak bunun farkındayız. Kaliningrad maçı kulübümüzün Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçı olacak. Bunun da bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum. Çünkü VakıfBank her zaman üst düzey maçlar oynayan, her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takım. Burada oynamaktan ve bu armayı taşımaktan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Bizim için bu anlamlı maçta Kaliningrad'ı yenip, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.


Kaliningrad, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
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