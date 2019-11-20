VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında VakıfBank evinde, İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye 3-2 yenildi.



Birinci set karşılıklı sayılarla geçildi. 13-13'lük eşitlikten sonra konuk ekip daha etkili oldu ve ilk seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.



İkinci sette üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-19 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.



Üçüncü sete de hızlı başlangıç yapan VakıfBank 9-1 öne geçti. Yaptığı etkili bloklarla rakibi durduran ev sahibi takım seti 25-13 kazandı ve setlerde durumu 2-1'e getirdi.



Dördüncü sette toparlanan konuk ekip seti 25-15 kazandı ve setlerde durumu 2-2'ye getirerek maçı final setine taşıdı.



Tie-break setinde daha az hata yapan İtalyan ekibi, seti 15-11 maçı da 3-2 kazandı.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı



Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)



VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Rasic, Haak, Guimaraes, Zehra Güneş ( Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu)



Savino Del Bene: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, (Merlo, Cardullo, Slöetjes, Carraro, Milenkovic)



Setler: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15



Süre: 116 dakika (27, 26, 21, 24, 18)