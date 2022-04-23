VakıfBank, çocukların birikim kültürünü destekleyecek Vibox'ı hizmete sundu - Son Dakika
Üye Girişi

VakıfBank, çocukların birikim kültürünü destekleyecek Vibox'ı hizmete sundu

23.04.2022 11:57
VakıfBank, çocukların birikim kültürünü destekleyecek Vibox'ı hizmete sundu

VakıfBank, birikim kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesini destekleyecek yeni ürünü Vibox'ı devreye aldı.

VakıfBank, birikim kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesini destekleyecek yeni ürünü Vibox'ı devreye aldı.

VakıfBank açıklamasına göre, sektörde uçtan uca bir dijital kumbara özelliği taşıyan ilk ürün olan Vibox, ailelere çocukları için birikim yapma imkanı sunduğu gibi, eğlenceli ara yüzü ile çocuklar için birikim yapmanın keyifli yönünü öne çıkarıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank olarak "dijital kolaylaştırır" yaklaşımları kapsamında müşterilerin hayatına hız, esneklik, kolaylık kazandıracak ürünler geliştirirken, farklı kesimlerin farklı ihtiyaçlarına özel çözümler üretmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Her aşamasında dijital kanallar üzerinden ilerlemesiyle sektörde ilk özelliği taşıyan dijital kumbara Vibox'ı, küçük yaştaki çocukların erken bir dönemde finansal okuryazarlık bilincine kavuşması için önemli bir ürün olarak gördüklerini belirten Üstünsalih, "Teknolojinin içine doğan ve zamanının önemli bir kısmını çevrimiçi dünyada geçiren yeni nesil artık harcamalarını da artan bir şekilde bu ortamda yapıyor. Tasarımıyla, uygulamalarıyla çocuklara finansın eğlenceli yüzünü gösteren Vibox ile çocukların hem birikim yapma alışkanlığı kazanmasına hem de finansal kaynaklarını yönetme yeteneklerine erken yaşta kavuşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ailelerin denetiminde yürüyecek bu süreç sayesinde anne babalar da çocuklarının birikimlerini rahatlıkla takip edip yönetebilecek." ifadelerini kullandı.

Çocuklar bayram harçlığını telefon ekranındaki hediye kutusuyla alıyor

Açıklamaya göre, Vibox dijital kumbara uygulaması, VakıfBank mobil cihazlar üzerinden açılan bir Vibox hesabı ile entegre olarak çalışıyor. Anne babalar, çocuklarının ismine özel bir Vibox hesabı oluşturuyor. Daha sonra hem çocuklarının geleceğine yönelik yatırımlarını hem de düzenli harçlık ödemelerini EFT ve havale yoluyla bu hesaba aktarabiliyorlar. İçinde bayram harçlığı, karne hediyesi, doğum günü hediyesi gibi hazır mesajlar bulunan uygulamaya, diğer aile büyükleri de harçlık gönderebiliyor.

Kendisine ulaşan harçlığı uygulama ekranındaki hediye paketi ile alan çocuklar, paketi tek dokunuşla açıyor ve ekrana gelen bozuk para simgesini kumbara içine sürükleyerek birikimlerine dahil edebiliyor. VakıfBank'ın dijital asistanı ViBi de dijital kumbara uygulamasında çocuklara asistanlık hizmeti veriyor.

Çocuklara tasarrufu sevdirmek amacıyla eğlenceli bir tasarıma sahip olan Vibox uygulaması içinde farklı temalar bulunuyor. Çocuklar bu temaları tercihlerine göre değiştirebiliyor. Ayrıca uygulamada yatağını toplama, dişlerini fırçalama, ödevlerini yapma gibi eğitici görevler de bulunuyor. Görevler, ebeveyn kararıyla başlatılıyor, sonlandırılıyor.

Vibox'ta biriken paralar günlük vadeli ya da vadesiz olarak değerlendirilebiliyor. Kumbaraya bağlı olarak oluşturulacak sanal banka kartı ise belirli limitler çerçevesinde çevrimiçi alışverişlerde kullanılabiliyor. Hesaptaki paralar, ebeveynle birlikte şubeden çekilebiliyor.

YORUMLAR
500
ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR RS Servis'ten bakım kampanyası RS Servis'ten bakım kampanyası

Abdi Serdar Üstünsalih, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VakıfBank, çocukların birikim kültürünü destekleyecek Vibox'ı hizmete sundu - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:46 Yine trafik kavgası: Bu kez sürücüyü ailesinin gözü önünde hastanelik ettiler
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
11:16 23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:09:55. #1.11#
SON DAKİKA: VakıfBank, çocukların birikim kültürünü destekleyecek Vibox'ı hizmete sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement