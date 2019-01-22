Son Dakika Haberleri: Vakıfbank'dan yasal takiptekilere ödeme kolaylığı

Vakıfbank'dan yasal takiptekilere ödeme kolaylığı

10 dakika önce

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan, yasal takipteki müşteriler için, "Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz" dedi.

Vakıfbank'dan yasal takiptekilere ödeme kolaylığı, System.String[]
Vakıfbank Genel Müdürü Özcan, yasal takipteki müşteriler için, "Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:35 

Ekonomi
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