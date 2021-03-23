VakıfBank, Devler Ligi finali yolunda son virajda - Son Dakika

VakıfBank, Devler Ligi finali yolunda son virajda

23.03.2021 10:44
VakıfBank, Devler Ligi finali yolunda son virajda, System.String[]

Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'ya konuk olacak.

Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'ya konuk olacak. Sarı-siyahlı ekip, bu maçı kazanarak toplamda 9. kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmeyi hedefliyor.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Busto Arsizio ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, yarın TSİ 20.00'de e-work Arena'da oynanacak. Daha önce 8 kez finale yükselen ve bu maçların 4'ünü kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını gösteren sarı-siyahlı ekip, Busto Arsizio engelini geçmesi halinde toplamda 9. defa Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale yükselmiş olacak.

VakıfBank, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Busto Arsizio karşısında ikinci maçta istediği skoru elde ederek, 1 Mayıs'ta oynanacak Süper Final'de yer almak istiyor.

GUİDETTİ: "FİNALE GİTMEK İSTİYORUZ"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maç için çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Süper Final'e gitmek için her iki takımın da bu maçı kazanması gerekiyor. Gerçek bir maç oynamak istiyoruz, harika bir takıma karşı harika bir maç oynamak istiyoruz. Verona'da olmayı hak etmek istiyoruz. Bunun için de çok iyi voleybol oynayan bir takımı yenmek zorundayız. Bu meydan okuma için çok heyecanlıyız, kendimize inanıyoruz, gücümüze inanıyoruz. Dörtlü Finalleri oynamayı hep sevdik ve şimdi bu uygulama olmasa da tam olarak orada mücadele ediyor gibiyiz. Kupa için bir yarı final ve bir de final maçı kaldı. Şu an odak noktamız sadece bu maç elbette. Geçtiğimiz yıl da pandemi nedeniyle hikayemiz yarı finalde yarım kalmıştı. Bu sezon finale gitmeyi her şeyden çok istiyoruz" dedi.

MELİS GÜRKAYNAK: "TEK HEDEFİMİZ 1 MAYIS'TA FİNAL OYNAMAK"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak ise şunları dile getirdi:

"İstanbul'da oynadığımız maçta yaptığımız hataların bu hafta boyunca çok üzerinde durup, düzeltmeye yönelik çok çalışma yaptık. Sezon başından beri hedefimiz olan CEV Şampiyonlar Ligi kupası için İtalya'dan galibiyetle dönmemiz şart. Bunun bilincindeyiz. Mücadele seviyesi çok yüksek bir maça gittiğimizin farkındayız. Şu an tek hedefimiz Busto Arsizio'dan galibiyetle dönerek 1 Mayıs'ta final oynamak."

(İHA)

VakıfBank, Devler Ligi finali yolunda son virajda
VakıfBank, Devler Ligi finali yolunda son virajda
VakıfBank, Devler Ligi finali yolunda son virajda

Şampiyonlar Ligi, voleybol, 1 Mayıs, İtalyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank, Devler Ligi finali yolunda son virajda - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi "Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi "Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti
Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş         
11:00
İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi         
10:46
Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler         
10:38
Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol         
10:09
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Uzaktan eğitim" mesajı: Salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak         
10:04
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor         
09:42
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor         
08:24
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 11:11:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VakıfBank, Devler Ligi finali yolunda son virajda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei