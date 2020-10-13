VakıfBank dijital Yönetim Zirvesi düzenledi

VakıfBank, bu yılki Yönetim Zirvesi'ni online gerçekleştirdi.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl pandemi nedeniyle dijital olarak düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanındaki bölge ve şubelerinden 1.500 banka yöneticisini buluşturan dijital zirvenin teması "Bir olmak çok olmaktır" olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şartlara uyum sağlamanın, dinamik yapının, teknolojide güçlü olmanın, kendine inanmanın ve yere sağlam basmanın ne kadar önemli olduğunu, bu dönemde çok daha iyi anladıklarını belirtti.