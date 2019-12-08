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VakıfBank dünya üçüncüsü

6 saat önce

SALON: Olimpiyat Spor MerkeziHAKEMLER: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)VAKIFBANK: Haak, Ebrar, Zehra, Rasic, Gabi, Ognjenovic, Gizem (L) (Meliha, Cansu, Gözde, Melis)NOVARA: Brakocevic, Vasileva, Chirichella, Hancock, Arrighetti, Courtney, Sansonna (L) (Di...

VakıfBank dünya üçüncüsü, System.String[]

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

VAKIFBANK: Haak, Ebrar, Zehra, Rasic, Gabi, Ognjenovic, Gizem (L) (Meliha, Cansu, Gözde, Melis)

NOVARA: Brakocevic, Vasileva, Chirichella, Hancock, Arrighetti, Courtney, Sansonna (L) (Di Iulio, Napodano, Mlakar)

SETLER: 26-24, 25-23, 25-21

SÜRE: 1 saat 24 dakika (29,29,26)

Çin'in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 26-24, 25-23 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 26-24, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-21 üstün tamamlayan VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2016 yılının ardından 2'nci kez bronz madalyanın sahibi oldu.


- İstanbul
Porto Riko, Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:44 Kaynak: DHA
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