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VakıfBank dünya üçüncüsü oldu

6 saat önce

Çin'in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

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Çin'in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 26-24, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-21 üstün tamamlayan VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2016'nın ardından 2. kez bronz madalyanın sahibi oldu.

Salon: Olimpiyat

Hakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

VakıfBank: Haak, Ebrar, Zehra, Rasic, Gabi, Ognjenovic, Gizem (L) (Meliha, Cansu, Gözde, Melis)

Novara: Brakocevic, Vasileva, Chirichella, Hancock, Arrighetti, Courtney, Sansonna (L) (Di Iulio, Napodano, Mlakar)

Setler: 26-24, 25-23, 25-21

Süre: 1 saat 25 dakika (29, 29, 26)

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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VakıfBank dünya üçüncüsü oldu!
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