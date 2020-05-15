VakıfBank, Ebrar Karakurt'u Türk Hava Yolları'na kiraladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, altyapısından yetişen Ebrar Karakurt'u Türk Hava Yolları'na kiraladı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, altyapısından yetişen Ebrar Karakurt'u Türk Hava Yolları'na kiraladı. VakıfBank'tan yapılan açıklamada, 12 yaşında kulübün altyapısına kazandırılan ve 2018-2019 sezonundan bu yana A Takımı formasını giyen Ebrar Karakurt'un gelecek sezon Türk Hava Yolları'nda kiralık olarak forma giyeceği bildirildi. Açıklamada, "VakıfBank Kulübü olarak altyapımızdan yetişen sporcumuz Ebrar Karakurt'a 2020-2021 sezonunda Türk Hava Yolları Kulübü formasıyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen 20 yaşındaki smaçör birer CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ile 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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