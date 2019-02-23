Son Dakika Haberleri: Vakıfbank - Eczacıbaşı Vitra: 3-0

Vakıfbank - Eczacıbaşı Vitra: 3-0

51 dakika önce

İSTANBUL / DHASALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet TopalVAKIFBANK: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Gizem (L), Ayça, Buket.ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Gibbemeyer, Gamze, Meliha, Büşra, Boskovic, Simge (L), Larson, Ezgi, Gözde.

Vakıfbank - Eczacıbaşı Vitra: 3-0, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

VAKIFBANK: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Gizem (L), Ayça, Buket.

ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Gibbemeyer, Gamze, Meliha, Büşra, Boskovic, Simge (L), Larson, Ezgi, Gözde.

SETLER: 3-0 (25-21,25-13,25-19)

SÜRE: 70 dakika (26,20,24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20'nci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, sahasında VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu beyazlılar mağlubiyete rağmen 58.3 puanla ligdeki liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken, ilk teknik molaya ev sahibi ekip 12-11 önde girdi ve seti 25-21 önde bitirdi. İkinci setin başında Eczacıbaşı VitrA, Lauren Gibbemeyer ile oyuna etkili başlamasına rağmen teknik molaya 12-6 geride girdi. Ev sahibi ekip seti 25-13 aldı. Üçüncü sette de oyunu kontrol eden VakıfBank, mücadeleyi 3-0 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:26 Kaynak: DHA

DHA, Simge Sağın, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2) Ankara'da Trafikte Ölümüne Kavga Kamerada

Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vakıfbank - Eczacıbaşı Vitra: 3-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]