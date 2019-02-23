Vakıfbank - Eczacıbaşı Vitra: 3-0
51 dakika önce
İSTANBUL / DHASALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet TopalVAKIFBANK: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Gizem (L), Ayça, Buket.ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Gibbemeyer, Gamze, Meliha, Büşra, Boskovic, Simge (L), Larson, Ezgi, Gözde.
İSTANBUL/ DHA
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
VAKIFBANK: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Gizem (L), Ayça, Buket.
ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Gibbemeyer, Gamze, Meliha, Büşra, Boskovic, Simge (L), Larson, Ezgi, Gözde.
SETLER: 3-0 (25-21,25-13,25-19)
SÜRE: 70 dakika (26,20,24)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 20'nci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, sahasında VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu beyazlılar mağlubiyete rağmen 58.3 puanla ligdeki liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken, ilk teknik molaya ev sahibi ekip 12-11 önde girdi ve seti 25-21 önde bitirdi. İkinci setin başında Eczacıbaşı VitrA, Lauren Gibbemeyer ile oyuna etkili başlamasına rağmen teknik molaya 12-6 geride girdi. Ev sahibi ekip seti 25-13 aldı. Üçüncü sette de oyunu kontrol eden VakıfBank, mücadeleyi 3-0 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:26 Kaynak: DHA
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