Vakıfbank - Eczacıbaşı Vitra: 3-0

İSTANBUL / DHASALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet TopalVAKIFBANK: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Gizem (L), Ayça, Buket.ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Gibbemeyer, Gamze, Meliha, Büşra, Boskovic, Simge (L), Larson, Ezgi, Gözde.

İSTANBUL/ DHA



SALON: VakıfBank Spor Sarayı



HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal



VAKIFBANK: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Gizem (L), Ayça, Buket.



ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Gibbemeyer, Gamze, Meliha, Büşra, Boskovic, Simge (L), Larson, Ezgi, Gözde.



SETLER: 3-0 (25-21,25-13,25-19)



SÜRE: 70 dakika (26,20,24)



Vestel Venus Sultanlar Ligi 20'nci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, sahasında VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu beyazlılar mağlubiyete rağmen 58.3 puanla ligdeki liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken, ilk teknik molaya ev sahibi ekip 12-11 önde girdi ve seti 25-21 önde bitirdi. İkinci setin başında Eczacıbaşı VitrA, Lauren Gibbemeyer ile oyuna etkili başlamasına rağmen teknik molaya 12-6 geride girdi. Ev sahibi ekip seti 25-13 aldı. Üçüncü sette de oyunu kontrol eden VakıfBank, mücadeleyi 3-0 kazandı.





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