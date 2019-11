VakıfBank efsanesi Gözde Kırdar'ın 2 numaralı forması emekli edildi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın efsane kaptanı Gözde Kırdar'ın 2 numaralı forması, düzenlenen törenle emekli edildi.

Sarı-siyahlı kulüpteki 19 yıllık kariyerini geçen sezon sonunda noktalayarak voleybola veda eden eski milli sporcu Gözde Kırdar'ın forması, düzenlenen törenle VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı'ndaki yerini aldı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleşen törene VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Asbaşkanı Özkan Mutlugil, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Aurelio Motta, sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyeleri ve oyuncuların yanı sıra davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Abdi Serdar Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bundan tam 33 yıl önce faaliyetlerine başlayan kulübümüzün ana hedefi doğru yönetilmek, teşvik, yatırım ve inanç ile Türk kadınının neler başarabileceğini dünyaya göstermekti. Gururla söyleyebilirim ki takımımız buna ulaştı. Tüm dünyaya azmi anlattı. Gözde, bu başarılarda emeği geçenlerden biri. Ailemizin Gözde'si o, hep yüreğiyle oynadı. Teslim olmamayı, umut olmayı öğretti. 19 yıl boyunca başarılarla dolu kariyerine kupalar sığdırdı. Koşullar ne olursa olsun azmi, çalışkanlığıyla örnek biri. Gözde'yi Türk voleyboluna kazandırdığımız için gurur duyuyoruz. Bugün altyapımızdaki her kızımız onu örnek almalı. VakıfBank olarak bu işe gönlümüzü koyduk. Gözde için bir jübile yapmayı düşünmedik. Gözde, Türk kadının uluslararası başarısının simge ismi oldu. Gözde Kırdar, sen bu ailenin Gözde'sisin."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybol camiasının nezih bir camia olduğunu herkese gösterdiklerini belirterek, "Vefa bu camiada var. Gözde, Türk voleybolunun gururu olmuş biri. Gözde, voleybol camiasında olmaya, hizmet vermeye devam edecek. Gözde'de emeği olan ailesine çok teşekkür ediyorum. Gözde, temsil ettiği takımına değil, Türk voleyboluna hizmet etmiş biri. Hepimizin, camiamızın gururu oldu. Gözdeciğim iyi ki varsın. Biz seni unutmayacağız. Sana voleybol camiasının kapısı sonuna kadar açık. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Bizler unutuluruz ancak sizler unutulmazsınız." ifadelerini kullandı.

Gözde Kırdar: "VakıfBank benim yuvam"

Gözde Kırdar, VakıfBank'ta hayallerinden de öte bir kariyer yaşadığını anlattı.

Düzenlenen organizasyon için herkese teşekkür eden Gözde, "Böyle bir veda hayal etmemiştim. Zaten VakıfBank'ta her zaman hayallerimden ötesini yaşadım. Benim üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. VakıfBank benim yuvam. Bu ailede 20 kupa kazandım. Kızım beni sahada hiç izleyemedi ama bugünü ona büyüyünce izleteceğim. Onu da kendim gibi hırslı ve azimli bir birey olarak yetiştireceğime söz veriyorum." şeklinde konuştu.

Guidetti: "Gözde, ilham veren bir kaptan"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, her antrenörün Gözde Kırdar ile çalışmak isteyeceğini söyledi.

Guidetti, Gözde Kırdar'ın çok güçlü bir karakter olduğunu aktararak, "Gözde hakkında 3 dakika konuşmamı istediler. Bunun yapılması imkansız. Gözde her antrenörün çalışmak isteyeceği bir oyuncu. Gerçek bir oyuncu, harika bir oyuncu. İlham veren bir kaptan. Takım arkadaşlarını her zaman başarmaya ikna eden, zoru seven bir oyuncu." şeklinde görüş belirtti.

VakıfBank Kulübü Genel Menajeri Pelin Yüce Falay ise şunları ifade etti:

"Zor bir gün. Gözde'ye veda etmek çok zor. Abla-kardeş olduğumuz için benim için çok zor. Bu kulüpte geçirdiğin bir kısımda takım arkadaşı ve ablan olarak, 5 yılını da yöneticin olarak geçirdim. Gerçek bir aile olduk. Çok kızdığın zamanlar da oldu. Her kardeşin ablalara kızmaya hakkı var. Bir tırtıl dünyanın en güzel kelebeğine dönüştü. O tırtıl sensin. Tanıdığım en akıllı kadınlardan birisin. ve sen lidersin. Lider olunmaz lider doğulur. VakıfBanklı olmayı yürekten hisseden birisin ve bunu takım arkadaşlarına da hep aktardın."

Törenin sonunda Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank ailesi adına Gözde'ye 2 numaralı formayı hediye ederken, TVF Başkanı Üstündağ ise federasyon adına plaket takdim etti.

Pelin Yüce Falay ise sarı-siyahlı takım adına özel yapım voleybol topunu Gözde Kırdar'a hediye etti.

Öte yandan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Eczacıbaşı VitrA takımları da Gözde Kırdar'a hediyelerini gönderdi.