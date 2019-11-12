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VakıfBank, evinde galip

6 saat önce

VakıfBank, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Karayolları'nı 25-14, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

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VakıfBank, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Karayolları'nı 25-14, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı'ndaki mücadeleye hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-11 önde girdiği ilk seti 25-14 aldı. 2'nci sete 8-0'lık seriyle başlayan VakıfBank, teknik molasına 12-4 önde girdiği seti 25-11 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. 3'üncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak, ligdeki 7'nci galibiyetini elde etti. Bu sezon sahasında oynadığı dört maçı da kazanan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında 15 Kasım Cuma günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.


SALON: VakıfBank Spor Sarayı


HAKEMLER: Ramazan Çevik, Esat Danzili


VAKIFBANK: Zehra 5, Maja 2, Ebrar 14, Melis 3, Haak 16, Gabi 12, Gizem (L), Cansu 2, Gözde 4, Pınar


KARAYOLLARI: Elif 1, Abbott 6, Ayçin, Tutku 10, Tuğçe 1, Gerasymova 4, Gülçin (L), M.Nezir 3, M.Atlıer 1


SETLER: 25-14, 25-11, 25-20


SÜRE: 64 dakika (21', 19', 24')

Beşiktaş, Vestel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:03 
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