Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Final Bileti İçin İtalya'da

Vakıfbank Final Bileti İçin İtalya'da

38 dakika önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Vakıfbank Final Bileti İçin İtalya'da, System.String[]
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Novara şehrindeki Pala Igor Gorgonzola'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyonun son şampiyonu konumundaki VakıfBank, serinin ilk maçını sahasında 3-0 kaybederken, İtalya deplasmanında final biletini almaya çalışacak.

Sarı-siyahlı ekibin finale yükselebilmesi için, maçı 3-0 veya 3-1 kazanıp, rakibine altın sette de üstünlük kurması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:39 Kaynak: AA

voleybol, İtalya, Spor
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