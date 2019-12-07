Son Dakika Haberleri: VakıfBank final şansını yitirdi
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VakıfBank final şansını yitirdi

6 saat önce

VakıfBank: 2SALON: Olimpiyat Spor MerkeziHAKEMLER: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Maamer El Keboub (Cezayir)IMOCO VOLLEY: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (De Gennaro, Fersino, Sorokaite, Geerties, Ogbogu)VAKIFBANK: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes...

VakıfBank final şansını yitirdi, System.String[]

VakıfBank: 2

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Maamer El Keboub (Cezayir)

IMOCO VOLLEY: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (De Gennaro, Fersino, Sorokaite, Geerties, Ogbogu)

VAKIFBANK: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes ( Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay)

SETLER: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 23-21

SÜRE: 144 dakika (27, 29, 31, 30, 27)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilen VakıfBank Voleybol Takımı, final şansını kaybetti.

Imoco Volley'in finaldeki rakibi, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki diğer yarı final karşılaşmasının galibi olacak. VakıfBank ise yarı final maçının kaybedeniyle yarın TSİ 12.00'de üçüncülük maçına çıkacak.


Brezilya, Cezayir, Hill, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:33 Kaynak: DHA
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