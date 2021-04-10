VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 25-16, 22-25, 18-25, 25-18 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Karşılaşmayı 25-16, 22-25, 18-25, 25-18 ve 15-10'luk setlerle 3-2 galip tamamlayan sarı-siyahlılar, seride 1-0 öne geçti. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hücum ve defansta etkili başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-6 önde girdi. Setin devamında da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı-siyahlı ekip, ilk seti 25-16 önde tamamladı. 2. ve 3. setlerde skor üstünlüğünü yakalayamayan VakıfBank, 4. sette 25-18'lik skorla üstünlük sağlayarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi. Maçın son setinde etkili oynayan sarı siyahlı ekip, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, serinin ikinci maçında 13 Nisan Salı günü saat 19.30'da VakıfBank Spor Sarayı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül

Fenerbahçe: Kelsey 17, Dicle, Vargas 23, Mihajlovic 9, Eda 12, Naz 4, Cansu (L), Busa, Beliz 6, Lila

VakıfBank: Kübra 10, Meliha 2, Haak 23, Michelle 14, Maja 3, Zehra 10, Ayça (L), Gabi 11, Gizem (L), Gözde, Cansu 1, Melis 1, Tuğba

Setler: 16-25, 25-22, 25-18, 18-25, 10-15

Süre: 125 dakika (24, 30, 26, 28, 17)