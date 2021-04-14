VakıfBank final serisinde durumu 2-0'a getirdi - Son Dakika

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i kendi sahasında 25-23, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Sarı siyahlı ekip, serinin üçüncü maçında 16 Nisan Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda rakibini konuk edecek. VakıfBank, üçüncü maçı kazanması halinde şampiyon olacak.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Karşılaşmayı 25-23, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip tamamlayan sarı siyahlılar, seride 2-0 öne geçti. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakaya karşılıklı sayılarla başlanırken, sarı siyahlı ekip ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Setin devamında etkili oyununu sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette teknik molaya 12-10'la üstün giren sarı siyahlılar, hücum ve defanstaki iyi oyunu sonucunda seti 25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setinde de skor ve oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan VakıfBank, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, serinin üçüncü maçında 16 Nisan Cuma günü saat 20.30'da VakıfBank Spor Sarayı'nda Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Sarı siyahlı ekip, üçüncü maçı kazanması halinde şampiyon olacak.