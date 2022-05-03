VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi - Son Dakika
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VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

03.05.2022 22:28
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i konuk etti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek final serisinde durumu 1-1'e getirdi. VakıfBank'ta Isabelle Haak 27 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu.

İki takım serinin üçüncü maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinin üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma 20.00'de başlayacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Mina Popovic, Melissa Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), Ana Cristina, Buse Ünal, Cansu Çetin

VakıfBank: Michelle Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Meryem Boz

Setler: 25-16, 19-25, 25-21, 25-20

Süre: 100 dakika (22', 25', 25', 28')

(İHA)

VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

YORUMLAR
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VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi - Son Dakika


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