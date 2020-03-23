VakıfBank: Firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi VakıfBank: Firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik... - Son Dakika Ekonomi

VakıfBank: Firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik...

6 saat önce

VakıfBank: Firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak.

VakıfBank: Firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik..., System.String[]

VakıfBank: Firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:10 Kaynak: AA

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