Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Fransa Deplasmanında

Vakıfbank, Fransa Deplasmanında

46 dakika önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BEZIERS'e konuk olacak.

Vakıfbank, Fransa Deplasmanında, System.String[]
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BEZIERS'e konuk olacak.

Montpellier kentindeki Palais des Sports Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'da başlayacak.

Son dünya şampiyonu VakıfBank, gruptaki ilk maçında Almanya'nın Allianz MTV takımını 3-1, ikinci maçında da Bulgar ekibi Maritza'yı 3-0 yendi. BEZIERS ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.

Avrupa'da 24 maçtır kaybetmiyor

VakıfBank, Avrupa'da 24 maçtır mağlup olmuyor.

Son 3 sezonda oynadığı 24 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016'da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 36 maçın 35'ini kazanma başarısı gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:08 Kaynak: AA

voleybol, Fransa, Spor
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