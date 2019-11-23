Son Dakika Haberleri: VakıfBank, Galatasaray'ı 3-1'le geçti
Son Dakika Spor VakıfBank, Galatasaray'ı 3-1'le geçti - Son Dakika Spor

VakıfBank, Galatasaray'ı 3-1'le geçti

6 saat önce

VakıfBank 9. galibiyetini alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 2. kez mağlup oldu.

VakıfBank, Galatasaray'ı 3-1'le geçti, System.String[]

VakıfBank 9. galibiyetini alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 2. kez mağlup oldu. Birinci sette Zehra ile etkili ataklar yapan VakıfBank, teknik molayı 12-10 önde geçti. Aslı ve Vasilantonaki ile sayılar bulan Galatasaray HDI Sigorta, 24-24 beraberliği sağladıktan sonra seti 26-24 kazandı.


VakıfBank, ikinci sette Guimaraes ile smaçtan sayılar buldu ve teknik molada 12-8 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, bu seti 25-21 alarak 1-1 beraberliği yakaladı.


Dengeli başlayan üçüncü setin teknik molasını Galatasaray HDI Sigorta, 12-10 önde geçti. 19-19 beraberliği sağlayan VakıfBank, Haak ile sayılar üreterek bu seti de 25-23 kazandı.


Dördüncü sete de iyi başlayan VakıfBank, Haak ve Guimaraes ile etkili olarak teknik molada 12-9 üstünlük yakaladı. Servis hataları yapan rakibi


karşısında Guimaraes etkili olan VakıfBank, seti 25-19 alarak rakibini 3-1 mağlup etti.


Salon: Vakıfbank Spor Sarayı


Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili


VakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Pınar Atasever)


Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk ( Gizem Karadayı, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç, Cansu Çetin, Derya Çayırgan)


Setler: 24-26, 25-21, 25-23, 25-19


Süre: 120 dakika (30, 27, 32, 31)

Vakıflar Bankası, Galatasaray, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:44 
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