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VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Akyol: "Hedefimiz KOBİ müşteri sayımızı iki katına çıkarmak" - Son Dakika

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Akyol: "Hedefimiz KOBİ müşteri sayımızı iki katına çıkarmak"

07.07.2021 11:49
VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Akyol:

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "2020 yıl sonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla ulaşmış durumdayız. Yıl sonu hedefimiz ise bankamızla çalışan, ihracat yapan KOBİ müşteri sayımızı iki katına çıkarmak.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "2020 yıl sonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla ulaşmış durumdayız. Yıl sonu hedefimiz ise bankamızla çalışan, ihracat yapan KOBİ müşteri sayımızı iki katına çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde KOBİ'lerin en büyük destekçisi olan banka, ihracatçı KOBİ'leri güçlendiren ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun inovatif çözümler sunan VakıfBank yıl sonu hedefi, ihracat yapan KOBİ müşteri sayısını iki katına çıkarmak.

Aktif büyüklükte Türkiye'nin en büyük ikinci bankası VakıfBank, salgın döneminde de KOBİ'leri yalnız bırakmadı. Banka, KOBİ'leri önemli ölçüde etkileyerek likidite sıkıntısı yaşanmasına neden olan bu dönemde KOBİ'leri desteklemek için İşe Devam Destek kredisi, Çek Ödeme Destek Kredisi, Maaş Ödeme Destek Kredisi ve Turizm Destek Kredisi gibi kredi paketleri açıkladı. KOBİ'lere destek olmak için kredi ödemelerini de öteleyen VakıfBank, tedarik sürecinde yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi ürünlerde limit artışına gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "KOBİ'lere yönelik çalışmalarımızda öncelikle bankamızın ihracatçı KOBİ'lere sağlayacağı ürün ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak için mevcut yapımızı güçlendirdik. Bu alanda ciddi gelişim sağladık. Eğitimler verdiğimiz uzman saha personelimizle gerek online gerekse yüz yüze müşteri ziyaretleri gerçekleştirdik. KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun, tam anlamıyla terzi usulü çözümler getirdik. 2020 yılsonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla ulaşmış durumdayız. Yılsonu hedefimiz ise bankamızla çalışan, ihracat yapan KOBİ müşteri sayımızı iki katına çıkarmak." ifadelerini kullandı.

İhracatçı KOBİ'lere hem finansman hem danışmanlık desteği

Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sunan yeni bir kredi olan "Çıpa Kredisi"ni uygulamaya alan VakıfBank, bu krediyi sektörde ilk ve tek olarak Merkez Bankası politika faizine endeksli olarak oluşturdu. Faiz oranı Merkez Bankası Politika faizi oranı düştüğünde azalan, yükseldiğinde ise sabit kalan bir yapıda kurgulanan "Çıpa Kredisi" ile KOBİ'ler olası faiz riskine karşı korunmuş oluyor. Böylece yatırımlarına ara vermeden devam etmeleri sağlanıyor.

KOBİ'lerin ihtiyaçlarını yakından takip eden, özellikle istihdam, üretim ve ihracata yönelik özel çözümler geliştirmeye devam eden VakıfBank, ihracatçı KOBİ'lere özel ürün ve hizmetler de sunuyor. Hem ihracatın finansmanı hem de ihracata hazırlık aşamasında ortaya çıkan likidite ihtiyacının finansmanı için kaynak sağlayan VakıfBank, Eximbank ve Merkez Bankası kaynaklı ihracat kredilerine de aracılık ediyor. Özellikle ihracata henüz başlamamış olan KOBİ'lerin ihracata teşvik edilmesi ve yurt dışı pazarlara açılması için yol gösterici olmak gerektiğine inanan VakıfBank, yaygın muhabir banka ağı sayesinde KOBİ'lere ihracat sürecinin her aşamasında, danışmanlık hizmeti sağlayarak da destek oluyor.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İhracat, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Akyol: 'Hedefimiz KOBİ müşteri sayımızı iki katına çıkarmak' - Son Dakika Ekonomi


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